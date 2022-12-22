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    Сергей Болатов уже стучится в твою дверь. В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала

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    Красивая и запутанная турецкая история любви бизнесмена Серкана Болата к сироте Эде Йылдыз может выйти на российских экранах. 22 декабря ТАСС сообщает, что популярный сериал «Постучись в мою дверь» будет адаптирован, то есть переснят. Производством проекта займется компания «Медиаслово» в партнерстве с холдингом «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатром Okko.

    В Okko рассказали о долгих переговорах с турецкими правообладателями. В русской версии действие будет происходить в Москве, сюжет тоже претерпит небольшие изменения. В компании пообещали, что сохранят общую драматургию и обаяние проекта. Сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

    «Постучись в мою дверь» — турецкий ромком о девушке-флористе и амбициозном, в чем-то даже жестоком бизнесмене, сердце которого тает по мере развития сюжета. Для российской аудитории сериал примечателен отсутствием откровенных сцен.

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