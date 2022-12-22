Сергей Болатов уже стучится в твою дверь. В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала

Красивая и запутанная турецкая история любви бизнесмена Серкана Болата к сироте Эде Йылдыз может выйти на российских экранах. 22 декабря ТАСС сообщает, что популярный сериал «Постучись в мою дверь» будет адаптирован, то есть переснят. Производством проекта займется компания «Медиаслово» в партнерстве с холдингом «Газпром-медиа» и онлайн-кинотеатром Okko.



В Okko рассказали о долгих переговорах с турецкими правообладателями. В русской версии действие будет происходить в Москве, сюжет тоже претерпит небольшие изменения. В компании пообещали, что сохранят общую драматургию и обаяние проекта. Сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.