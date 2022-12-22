Псковские таможенники не пропустили в Россию машину, нашпигованную наркотиками на 80 млн рублей

Машину, начиненную растительным наркотиком, задержали на российско-эстонской границе. Об этом 22 декабря рассказали в пресс-службе СЗТУ.



Псковские таможенники при помощи специального оборудования осмотрели автомобиль под управлением гражданина Латвии. Специалисты увидели затемнения там, где их не должно быть. При досмотре в конструктивных полостях машины были найдены 62 брикета с коричневым веществом общим весом 49,703 килограмма. На черном рынке эту партию можно было бы продать за 80 млн рублей.