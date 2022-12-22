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    Псковские таможенники не пропустили в Россию машину, нашпигованную наркотиками на 80 млн рублей

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    Машину, начиненную растительным наркотиком, задержали на российско-эстонской границе. Об этом 22 декабря рассказали в пресс-службе СЗТУ.

    Псковские таможенники при помощи специального оборудования осмотрели автомобиль под управлением гражданина Латвии. Специалисты увидели затемнения там, где их не должно быть. При досмотре в конструктивных полостях машины были найдены 62 брикета с коричневым веществом общим весом 49,703 килограмма. На черном рынке эту партию можно было бы продать за 80 млн рублей.

    «По факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотического средства в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Данной статьей предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного заключения», — объяснили в СЗТУ.

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