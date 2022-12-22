«Сосредоточиться на творчестве». Бекмамбетов продал студию Bazelevs

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал кинокомпанию Bazelevs генеральному продюсеру и коммерческому директору студии. Об этом 22 декабря сообщают РБК и РИА Новости.



По данным компании, Бекмамбетов давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве — режиссуре и сценарном деле. Он полностью вышел из российского бизнеса, но оставляет за собой американский продакшн. После успешного проката фильма «Ёлки 9» генпродюсер Лала Рустамова и гендиректор Тимур Асадов смогли совершить сделку и купить студию.

Обе компании, вероятно, скоро ожидает ребрендинг. Российская будет развивать бизнес не только на родине и в государствах СНГ, но и в тюркоязычных странах. Один из проектов — приключенческий фильм о женщинах-воинах из Центральной Азии, а в России запустят «крупные событийные проекты» — к 1 сентября и 8 марта.