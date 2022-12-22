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    Клишас заявил, что в России не будут вводить ограничения для граждан на выезд из страны

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    Ограничения для россиян на выезд из страны не вводились и вводиться не будут. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «Есть положения конституции, которые говорят о правах граждан. В том числе о том, что граждане имеют право свободно покидать страну и возвращаться в нее. Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет», — об этом он заявил «Парламентской газете».


    Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

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