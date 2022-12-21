В Калининграде женщина ударила мужа ножом за то, что он не подал ей стакан воды

Жительница Калининграда отправится в колонию за ножевое ранение своему мужу. Мужчина отказался позаботиться о жене, что и спровоцировало конфликт, сообщает 21 декабря пресс-служба областного суда. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подчеркивается, что муж после перенесенного заболевания находился в беспомощном состоянии.



Инцидент произошел в январе этого года в квартире на Барнаульской улице. Суд установил, что калининградка попросила мужа подать ей таблетку и стакан воды. Тот отказался и сел пить спиртное. Женщина начала ругаться. Во время ссоры мужчина схватил жену за футболку и ударил, в ответ она пырнула его ножом в живот. Испугавшись, женщина позвонила дочери и сама вызвала полицию и скорую.

