На Приморском 30 пожарных воюют с огнём в жилой трёхэтажке. Есть пострадавший

Шесть пожарных расчётов съехались к трёхэтажному дому в Приморском районе Петербурга, где вечером 21 декабря вспыхнула квартира.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь распространился на 25 квадратных метров в трёшке на Приморском проспекте, 37, корпус 2. Приехав на место и оценив ситуацию спасатели присвоили пожару ранг 1-Бис — первый из пяти повышенных номеров сложности.

Локализовать возгорание силами тридцати пожарных удалось в 22:08, через сорок минут после того, как на пульт дежурного поступил сигнал.

Скорая увезла в больницу пострадавшего мужчину.