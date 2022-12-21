    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    750мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.53eur75.09
    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    На Приморском 30 пожарных воюют с огнём в жилой трёхэтажке. Есть пострадавший

    3503
    обсудить

    Шесть пожарных расчётов съехались к трёхэтажному дому в Приморском районе Петербурга, где вечером 21 декабря вспыхнула квартира.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь распространился на 25 квадратных метров в трёшке на Приморском проспекте, 37, корпус 2. Приехав на место и оценив ситуацию спасатели присвоили пожару ранг 1-Бис — первый из пяти повышенных номеров сложности.

    Локализовать возгорание силами тридцати пожарных удалось в 22:08, через сорок минут после того, как на пульт дежурного поступил сигнал.

    Скорая увезла в больницу пострадавшего мужчину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close