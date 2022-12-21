Женщина пострадала при пожаре в бытовке на Ломаной. Там строят коллекционный дом

Пожарные тушили бытовку в Московском районе Петербурге вечером 21 декабря. Без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в десять минут десятого часа вечера два расчёта выехали на Ломаную, 5, откуда поступил сигнал о возгорании. Очаг нашли в бытовке.

Примерно через полчаса строение потушили. Обгорели два квадратных метра обстановки, помощь врачей потребовалась женщине — её госпитализировали.

На пересечении улиц Ломаная и Коли Томчака строят коллекционный ЖК премиум-класса. Застройщик обещает клубный дом с двухуровневыми пентхаусами. Сдача намечена на 2025 год, продавать квартиры начали в сентябре.