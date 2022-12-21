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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге новое гололёдное дело

    СКА впервые в сезоне проиграл ЦСКА

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    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 21 декабря в Петербурге в Ледовом дворце.

    Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Единственный гол СКА забил Валентин Зыков (45 минута). У ЦСКА отличились Владислав Каменев (30) и Павел Карнаухов (58).

    Таким образом СКА впервые проиграл ЦСКА в сезоне. Предыдущие две встречи завершались в пользу петербургской команды. Следующий соперником армейцев с Невы станет московский «Спартак». Игра пройдет 24 декабря в Петербурге.

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