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    В Петербурге новое гололёдное дело

    На Большой Конюшенной огородили коварную лужу. Она ещё даст о себе знать ночью

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    Погода и коммуникации против водителей в центре Петербурга. Вечером 21 декабря автомобилистов с Большой Конюшенной вытеснили работы Водоканала, жителей ближайших домов последствия догонят ночью.

    Большая Конюшенная оказалась перекрыта от Конюшенной площади до Невского проспекта незадолго до восьми часов вечера. «Яндекс» рапортовал о нетипично свободных для этого времени дорогах, но улица на картах краснела в обоих направлениях, а с ней — Волынский переулок в сторону Мойки.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    На причину намекала машина Водоканала, но отыскать источник проблемы в снежной каше оказалось сложнее.

    Работники говорили любопытствующим о провале грунта. Ям не наблюдалось, зато была огорожена лужа напротив дома № 5 по Большой Конюшенной.

    В Водоканале «Фонтанке» сообщили о вытекании: «Предположительно технологическое нарушение на водопроводной сети диаметром 315 мм. Вся вода отведена в канализацию».

    Жители ближайших домов рисковали остаться без вечернего душа, но им предоставили отсрочку. В девять часов вечера, по информации предприятия, холодная вода в домах была.

    «Для удобства жителей работы по устранению технологического нарушения будут проводиться в ночь на 22 декабря. На время проведения работ от централизованной системы водоснабжения будут временно отключены 4 здания», — рассказали в Водоканале.

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