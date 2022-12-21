На Большой Конюшенной огородили коварную лужу. Она ещё даст о себе знать ночью

Погода и коммуникации против водителей в центре Петербурга. Вечером 21 декабря автомобилистов с Большой Конюшенной вытеснили работы Водоканала, жителей ближайших домов последствия догонят ночью.
Большая Конюшенная оказалась перекрыта от Конюшенной площади до Невского проспекта незадолго до восьми часов вечера. «Яндекс» рапортовал о нетипично свободных для этого времени дорогах, но улица на картах краснела в обоих направлениях, а с ней — Волынский переулок в сторону Мойки.
На причину намекала машина Водоканала, но отыскать источник проблемы в снежной каше оказалось сложнее.
Работники говорили любопытствующим о провале грунта. Ям не наблюдалось, зато была огорожена лужа напротив дома № 5 по Большой Конюшенной.
В Водоканале «Фонтанке» сообщили о вытекании: «Предположительно технологическое нарушение на водопроводной сети диаметром 315 мм. Вся вода отведена в канализацию».
Жители ближайших домов рисковали остаться без вечернего душа, но им предоставили отсрочку. В девять часов вечера, по информации предприятия, холодная вода в домах была.
«Для удобства жителей работы по устранению технологического нарушения будут проводиться в ночь на 22 декабря. На время проведения работ от централизованной системы водоснабжения будут временно отключены 4 здания», — рассказали в Водоканале.