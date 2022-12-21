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    Сенат утвердил кандидатуру нового посла США в России

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    Американские сенаторы поддержали назначение Линн Трейси на должность посла США в России. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС.

    За ее кандидатуру проголосовали более 70 членов нижней палаты Конгресса, чего более чем достаточно.

    Линн Трейси в сентябре была выдвинута на этот пост президентом Джо Байденом, она станет первой женщиной — послом США в России. Москва уже дала свое согласие на ее назначение.

    Как пишет «Коммерсант», в ходе слушаний в Сенате она говорила о необходимости поддержания каналов связи с Россией и взаимодействия в области взаимных интересов, также дипломат намерена работать над освобождением осужденных в РФ американцев. При этом она выступает за продолжение политики санкций и оказание помощи Украине.

    Линн Трейси получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза в Университете Джорджии в 1986 году, а также диплом юриста. Знает русский, жила в Москве с 1987 по 1990 год.

    С 1994 года поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США. Работала в Пакистане, Киргизии, Грузии, Туркменистане. С 19 февраля 2019 года является послом США в Армении.

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