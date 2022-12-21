Сенат утвердил кандидатуру нового посла США в России

Американские сенаторы поддержали назначение Линн Трейси на должность посла США в России. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС.



За ее кандидатуру проголосовали более 70 членов нижней палаты Конгресса, чего более чем достаточно.



Линн Трейси в сентябре была выдвинута на этот пост президентом Джо Байденом, она станет первой женщиной — послом США в России. Москва уже дала свое согласие на ее назначение.

Как пишет «Коммерсант», в ходе слушаний в Сенате она говорила о необходимости поддержания каналов связи с Россией и взаимодействия в области взаимных интересов, также дипломат намерена работать над освобождением осужденных в РФ американцев. При этом она выступает за продолжение политики санкций и оказание помощи Украине.

