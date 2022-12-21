Греция закрыла воздушное пространство для самолётов из Белоруссии, но есть исключения

Греция закрыла своё воздушное пространство для авиации из Белоруссии, а также запретила полёты в неё. Об этом 21 декабря сообщает pentapostagma.gr.



Портал показал соответствующее распоряжение Управления гражданской авиации страны. В нём указано, что авиаперевозчики Греции и капитаны воздушных судов не должны летать в район полётной информации (РПИ) Минска, кроме случаев, когда это воздушное пространство необходимо для «безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».



Там же говорится, что иностранным авиаперевозчикам, которые направляются в ЕС, рекомендуется избегать РПИ Минска. До 21 марта 2023 года самолётам, которые эксплуатируются перевозчиками Белоруссии, запрещена посадка на территории Греции, взлёт с неё или пролёт над ней. Исключения: аварийные ситуации, а также прибытие гуманитарных и санитарных судов.

