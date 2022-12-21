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    Греция закрыла воздушное пространство для самолётов из Белоруссии, но есть исключения

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    Греция закрыла своё воздушное пространство для авиации из Белоруссии, а также запретила полёты в неё. Об этом 21 декабря сообщает pentapostagma.gr.

    Портал показал соответствующее распоряжение Управления гражданской авиации страны. В нём указано, что авиаперевозчики Греции и капитаны воздушных судов не должны летать в район полётной информации (РПИ) Минска, кроме случаев, когда это воздушное пространство необходимо для «безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

    Там же говорится, что иностранным авиаперевозчикам, которые направляются в ЕС, рекомендуется избегать РПИ Минска. До 21 марта 2023 года самолётам, которые эксплуатируются перевозчиками Белоруссии, запрещена посадка на территории Греции, взлёт с неё или пролёт над ней. Исключения: аварийные ситуации, а также прибытие гуманитарных и санитарных судов.

    По данным издания, причина такого решения кроется в опасениях Афин по поводу возможного участия Белоруссии в боевых действиях на Украине.

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