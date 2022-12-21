Потребительская уверенность россиян в IV квартале ушла в минус на 23%

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания россиян, в IV квартале 2022 года снизился на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с предыдущим кварталом и составил минус 23%. Об этом 21 декабря сообщает Росстат.

Во II квартале 2022 года показатель резко упал на 10 п. п., до минус 31%. Это самое низкое значение с I квартала 2015 года, когда этот индекс был на уровне минус 32%. Тем не менее уже в III квартале 2022 года показатель вырос сразу на 9 п. п., до минус 22%, но к концу года немного снизился.



Последний раз индекс потребительской уверенности в России был в плюсе в III квартале 2008 года и составил 1%.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в стране на краткосрочную перспективу в IV квартале 2022 года снизился на 6 п. п. в сравнении с предыдущим кварталом и составил минус 20%. Последний раз этот показатель поднимался выше нуля во II квартале 2018 года.



Доля опрошенных ведомством жителей, которые положительно оценивают изменения в российской экономике на горизонте следующих 12 месяцев, в IV квартале уменьшилась на 6 процентных пунктов, до 13%. Доля негативных оценок также выросла на 6 пунктов, до 44%.

