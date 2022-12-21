Потребительская уверенность россиян в IV квартале ушла в минус на 23%

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания россиян, в IV квартале 2022 года снизился на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с предыдущим кварталом и составил минус 23%. Об этом 21 декабря сообщает Росстат.
Во II квартале 2022 года показатель резко упал на 10 п. п., до минус 31%. Это самое низкое значение с I квартала 2015 года, когда этот индекс был на уровне минус 32%. Тем не менее уже в III квартале 2022 года показатель вырос сразу на 9 п. п., до минус 22%, но к концу года немного снизился.
Последний раз индекс потребительской уверенности в России был в плюсе в III квартале 2008 года и составил 1%.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в стране на краткосрочную перспективу в IV квартале 2022 года снизился на 6 п. п. в сравнении с предыдущим кварталом и составил минус 20%. Последний раз этот показатель поднимался выше нуля во II квартале 2018 года.
Доля опрошенных ведомством жителей, которые положительно оценивают изменения в российской экономике на горизонте следующих 12 месяцев, в IV квартале уменьшилась на 6 процентных пунктов, до 13%. Доля негативных оценок также выросла на 6 пунктов, до 44%.
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в том же квартале снизился на 1 п. п., до минус 10%. Причем среди молодых людей в возрасте 16–29 лет показатель упал на 6 п. п. и составил минус 9%. Среди россиян среднего (30–49 лет) и старшего (50 лет и старше) возраста он остался на прежнем уровне и составил минус 8% и минус 12% соответственно.
Данные получены на основе опроса 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех субъектах РФ. Им задавались вопросы об общей экономической ситуации и личном материальном положении, о ситуации на рынках товаров и услуг, а также о сбережениях.