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    В Белгороде женщина после ссоры с роднёй убила своих детей и покончила с собой

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    В Белгороде мать убила детей и покончила с собой после конфликта с родственниками. О завершении расследования уголовного дела об убийстве двух малолетних сообщает региональный Следственный комитет.

    Следствие установило, что у женщины были постоянные ссоры с близкими на бытовой почве. 13 августа этого года нервы у матери двух малышей, 2 и 4 лет, не выдержали. Женщина, которой, по данным местных СМИ, было 35 лет, посадила детей в машину, зафиксировала в удерживающих устройствах и задушила брючным ремнем, после чего сама свела счеты с жизнью.

    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на судебном разбирательстве настояли родители покойной. По результатам посмертной психолого-психиатрической экспертизы, расстройств поведения у нее не обнаружили.

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