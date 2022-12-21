В Белгороде женщина после ссоры с роднёй убила своих детей и покончила с собой

В Белгороде мать убила детей и покончила с собой после конфликта с родственниками. О завершении расследования уголовного дела об убийстве двух малолетних сообщает региональный Следственный комитет.



Следствие установило, что у женщины были постоянные ссоры с близкими на бытовой почве. 13 августа этого года нервы у матери двух малышей, 2 и 4 лет, не выдержали. Женщина, которой, по данным местных СМИ, было 35 лет, посадила детей в машину, зафиксировала в удерживающих устройствах и задушила брючным ремнем, после чего сама свела счеты с жизнью.

