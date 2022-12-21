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    Банда конокрадов в Тыве увела за раз целый табун. Вернуть удалось меньше половины

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    Фото: Пресс-служба МВД по Республике Тыва
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    В Республике Тыва перед судом предстанут участники организованной группы конокрадов. По данным правоохранителей, год назад они похитили с пастбища почти шесть десятков лошадей. Найти удалось не всех.

    Как установило следствие, в октябре 2021 года в Каа-Хемском районе Тывы четверо злоумышленников в возрасте 23, 25 и 33 лет похитили 58 лошадей, которые паслись без присмотра хозяина, сообщает 21 декабря «МВД Медиа». Ущерб собственнику составил более 2,8 миллиона рублей.

    Полицейские нашли и задержали предполагаемых конокрадов. Все они ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Из пропавших лошадей удалось найти только 31, их вернули хозяину. Часть лошадей, по словам фигурантов, разбрелась еще при перегоне с места кражи на дальние пастбища. Обнаружить их полицейским не удалось.

    Фигурантам предъявили обвинение по пп. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой). С утвержденным обвинительным заключением дело направили на рассмотрение в Каа-Хемский районный суд.

    Фото: Пресс-служба МВД по Республике Тыва

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    Республика ТываКонокрады
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