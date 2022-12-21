Банда конокрадов в Тыве увела за раз целый табун. Вернуть удалось меньше половины

В Республике Тыва перед судом предстанут участники организованной группы конокрадов. По данным правоохранителей, год назад они похитили с пастбища почти шесть десятков лошадей. Найти удалось не всех.

Как установило следствие, в октябре 2021 года в Каа-Хемском районе Тывы четверо злоумышленников в возрасте 23, 25 и 33 лет похитили 58 лошадей, которые паслись без присмотра хозяина, сообщает 21 декабря «МВД Медиа». Ущерб собственнику составил более 2,8 миллиона рублей.