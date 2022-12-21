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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Росприроднадзор хочет наказать «Водоканал» за сброс грязных стоков в Кронштадте. В ГУП вину не признают

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    Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило, что в Кронштадте в Финский залив сбросили грязные стоки. К административной ответственности хотят привлечь ГУП «Водоканал», но у предприятия есть своя версия событий.

    Северо-Западное управление Росприроднадзора

    О результатах внеплановой проверки в Росприроднадзоре сообщили 21 декабря. Мутные коричневые стоки в Заводской гавани нашли местные жители — и сообщили в ведомство. В воде было повышенное содержание аммоний-иона, алюминия и хлороформа.

    «Выпуск на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», и через него сбрасываются стоки, образующиеся в результате промывки вод, поступающих на водопроводную станцию г. Кронштадта. Данные факты свидетельствуют о нарушении компанией правил водопользования», — отмечают в Росприроднадзоре.

    Помимо «работы по привлечению к ответственности» «Водоканалу» велели устранить нарушения.

    В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» заявили, что предприятие обжаловало результаты проверки в досудебном порядке, собирается обжаловать и в суде. Там считают, что Росприроднадзор ссылается на устаревшие нормы, которые не могут применяться в работе компании и она ничего не нарушает.

    На водопроводной станции в Кронштадте очищают природные воды — готовят питьевую. Периодически там промывают фильтровальные сооружения.

    «Промывка фильтровальных сооружений осуществляется питьевой водой в соответствии с законодательством. Сверхнормативных загрязнений, в том числе привнесенных деятельностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», промывные воды не содержат», — подчеркнули на предприятии.

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