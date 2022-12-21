Росприроднадзор хочет наказать «Водоканал» за сброс грязных стоков в Кронштадте. В ГУП вину не признают

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружило, что в Кронштадте в Финский залив сбросили грязные стоки. К административной ответственности хотят привлечь ГУП «Водоканал», но у предприятия есть своя версия событий.

О результатах внеплановой проверки в Росприроднадзоре сообщили 21 декабря. Мутные коричневые стоки в Заводской гавани нашли местные жители — и сообщили в ведомство. В воде было повышенное содержание аммоний-иона, алюминия и хлороформа.

«Выпуск на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», и через него сбрасываются стоки, образующиеся в результате промывки вод, поступающих на водопроводную станцию г. Кронштадта. Данные факты свидетельствуют о нарушении компанией правил водопользования», — отмечают в Росприроднадзоре.

Помимо «работы по привлечению к ответственности» «Водоканалу» велели устранить нарушения.

В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» заявили, что предприятие обжаловало результаты проверки в досудебном порядке, собирается обжаловать и в суде. Там считают, что Росприроднадзор ссылается на устаревшие нормы, которые не могут применяться в работе компании и она ничего не нарушает.

На водопроводной станции в Кронштадте очищают природные воды — готовят питьевую. Периодически там промывают фильтровальные сооружения.