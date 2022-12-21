Кронверкский проспект дважды оставят без трамваев на полдня

Садовые работы в конце декабря дважды перекроют движение трамваев в Петроградском районе Петербурга. Чтобы обрезать ветки деревьев, 23 и 28 декабря трамваи на несколько часов отправят в обход.



С 10:30 до 15:00 23 и 28 декабря будет закрыто трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, сообщает 21 декабря пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Трамваи будут следовать: