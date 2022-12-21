Кронверкский проспект дважды оставят без трамваев на полдня

Садовые работы в конце декабря дважды перекроют движение трамваев в Петроградском районе Петербурга. Чтобы обрезать ветки деревьев, 23 и 28 декабря трамваи на несколько часов отправят в обход.
С 10:30 до 15:00 23 и 28 декабря будет закрыто трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, сообщает 21 декабря пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Трамваи будут следовать:
- № 6 — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, Сердобольской и Торжковской улицам, улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту и мосту, Песочной набережной, Вяземскому переулку, набережной Карповки, Петропавловской улице, улице Льва Толстого, Большой Монетной улице, улице Чапаева, Гренадерскому мосту и Гренадерской улице, Лесному проспекту, улице Академика Лебедева и улице Комсомола до конечной станции «Площадь Ленина» (обратно — по Боткинской и улице Академика Лебедева);
- № 40 — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улице Котовского, затем по Большой Монетной улице, улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской улице, Лесному проспекту, улице Академика Лебедева и улице Комсомола до конечной станции «Площадь Ленина» (обратно — по Боткинской улице и улице Академика Лебедева).