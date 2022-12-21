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    Шойгу рассказал, насколько оперативно раненные в ходе СВО бойцы получают медпомощь

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    Военные медики особо проявили себя в ходе спецоперации на Украине, раненые бойцы оперативно получают медпомощь. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии ведомства.

    Он рассказал, что первая помощь бойцам во время СВО оказывается в течение 10 минут, в медицинские подразделения попадают в течение часа, а в военные госпитали — в течение первых суток.

    «В госпитальном звене летальность составила меньше 0,5% — это самый низкий показатель за всю историю военной медицины», — сказал Шойгу.

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