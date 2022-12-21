Среда джаза с Давидом Голощекиным: The Manhattan Transfer — The Christmas Album

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Популярные рождественские мелодии в исполнении одного из лучших вокальных джазовых ансамблей — The Manhattan Transfer
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Популярные рождественские мелодии в исполнении одного из лучших вокальных джазовых ансамблей — The Manhattan Transfer
fontanka.ru
19 октября 2022, 12:54
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