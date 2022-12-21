Шойгу: Для поддержания экономики от мобилизации были освобождены более 830 тысяч человек

Частичная мобилизация была серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил. Все недостатки пришлось исправлять на ходу, об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны, поэтому Минобороны столкнулось с определенными трудностями. Все недостатки пришлось исправлять на ходу.
Всего по частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек. По словам Шойгу, более 20 тысяч человек пришли в военкоматы в качестве добровольцев, не дожидаясь повестки. Для поддержания экономики России от призыва были освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на оборонных предприятиях и в ряде других сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства.
За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих. 120 человек получили звание Героя России, всего государственными наградами были награждены свыше 100 тысяч человек.
«В целом СВО продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы военной техники подтвердили надежность и эффективность», — добавил министр.