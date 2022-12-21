Шойгу: Для поддержания экономики от мобилизации были освобождены более 830 тысяч человек

Частичная мобилизация была серьезным испытанием для страны и Вооруженных сил. Все недостатки пришлось исправлять на ходу, об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.



Он отметил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны, поэтому Минобороны столкнулось с определенными трудностями. Все недостатки пришлось исправлять на ходу.



Всего по частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек. По словам Шойгу, более 20 тысяч человек пришли в военкоматы в качестве добровольцев, не дожидаясь повестки. Для поддержания экономики России от призыва были освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на оборонных предприятиях и в ряде других сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

