Путин: Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады

Ядерная триада — гарантия суверенитета и территориальной целостности страны. Россия будет совершенствовать ее боеготовность. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.



«Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это гарантия сохранения суверенитета, территориальной целостности и стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — сказал он 21 декабря в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.



По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный комплекс «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены МБР «Сармат».

