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    Путин: Россия будет совершенствовать боеготовность ядерной триады

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    Ядерная триада — гарантия суверенитета и территориальной целостности страны. Россия будет совершенствовать ее боеготовность. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это гарантия сохранения суверенитета, территориальной целостности и стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», — сказал он 21 декабря в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.

    По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный комплекс «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены МБР «Сармат».

    В начале января 2023 года, отметил Путин, на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». В войска продолжают поступать специальные ракетные комплексы «Ярс». «Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире гиперзвуковых ракетных комплексов», — добавил он.

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