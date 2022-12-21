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    Боевые действия на Украине

    Путин заявил, что безопасность населения будет обеспечена на всех территориях России

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные выполнят все задачи спецоперации на Украине и обеспечат безопасность всех территорий страны, в том числе и новых. Об этом он сказал 21 декабря в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.

    «Против России используется военный потенциал всех стран НАТО, но наши бойцы сражаются уверенно и мужественно, решая задачи. Все задачи будут выполнены. На территории страны, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасность наших граждан», — сказал Владимир Путин.

    Он отметил, что российские военные получили огромный опыт в ходе СВО, который необходимо быстро проанализировать, систематизировать и включить в планы обучения личного состава. По его словам, боевые возможности ВС РФ с каждым днем увеличиваются.

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