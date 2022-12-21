Путин заявил, что безопасность населения будет обеспечена на всех территориях России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные выполнят все задачи спецоперации на Украине и обеспечат безопасность всех территорий страны, в том числе и новых. Об этом он сказал 21 декабря в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.



«Против России используется военный потенциал всех стран НАТО, но наши бойцы сражаются уверенно и мужественно, решая задачи. Все задачи будут выполнены. На территории страны, в том числе на новых территориях, будет обеспечена безопасность наших граждан», — сказал Владимир Путин.

