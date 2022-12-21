В России ужесточат контроль за выдачей лицензий на огнестрельное оружие

Законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей лицензий на огнестрельное оружие приняла в третьем чтении Госдума 21 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Кандидатов будут проверять ФСБ и МВД, если проверка окажется не в пользу желающего получить оружие, то в течение двух лет сделать он этого не сможет.



Основанием для отказа станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью гражданина РФ к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, или намерение использовать оружие в противоправных целях.

