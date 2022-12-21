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    В России ужесточат контроль за выдачей лицензий на огнестрельное оружие

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    Законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей лицензий на огнестрельное оружие приняла в третьем чтении Госдума 21 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Кандидатов будут проверять ФСБ и МВД, если проверка окажется не в пользу желающего получить оружие, то в течение двух лет сделать он этого не сможет.

    Основанием для отказа станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью гражданина РФ к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической направленности, или намерение использовать оружие в противоправных целях.

    Причем подобные проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия, а обжалование будет возможно в судебном порядке.

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