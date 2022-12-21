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    Улицы Петербурга превратились в каток

    «Теперь тротуар не придется чистить». На Александра Невского снег убрали вместе с антипарковочными полусферами

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    4 комментария

    Житель дома по улице Александра Невского попросил почистить снег на тротуаре у парадной. Там действительно провели уборку – но, по словам петербуржца, вместе со снегом убрали и антипарковочные полусферы.

    До уборки
    До уборкиФото: читатель «Фонтанки»
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    Как рассказал «Фонтанке» 21 декабря читатель, около двух недель назад он оставил обращение о снеге у дома 9 в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». «Снег убрали вместе с полусферами, ограждающими тротуар от неправильной парковки, просто побросали их на газон. Теперь тротуар заставят машинами и его не придется чистить», – отметил наш собеседник.

    После уборки
    После уборкиФото: читатель «Фонтанки»
    После уборки
    После уборкиФото: читатель «Фонтанки»
    После уборки
    После уборкиФото: читатель «Фонтанки»
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    В ЖКС №3 Центрального района «Фонтанке» посоветовали обратиться в районную администрацию. Там ситуацию пока не прокомментировали.

    До уборки
    До уборкиФото: читатель «Фонтанки»

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