«Теперь тротуар не придется чистить». На Александра Невского снег убрали вместе с антипарковочными полусферами

Житель дома по улице Александра Невского попросил почистить снег на тротуаре у парадной. Там действительно провели уборку – но, по словам петербуржца, вместе со снегом убрали и антипарковочные полусферы.
Как рассказал «Фонтанке» 21 декабря читатель, около двух недель назад он оставил обращение о снеге у дома 9 в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». «Снег убрали вместе с полусферами, ограждающими тротуар от неправильной парковки, просто побросали их на газон. Теперь тротуар заставят машинами и его не придется чистить», – отметил наш собеседник.
В ЖКС №3 Центрального района «Фонтанке» посоветовали обратиться в районную администрацию. Там ситуацию пока не прокомментировали.