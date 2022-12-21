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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Авиакомпанию «Победа» обязали заплатить более 100 тысяч паре из Петербурга, которая не смогла слетать на юг

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    Семейная пара из Петербурга обратилась в суд, чтобы авиакомпания «Победа» вернула им деньги за неудавшуюся поездку на российский юг. Об этом 21 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Истцы рассказали, что 19 мая, примерно за месяц до полёта, купили два билета до Минеральных Вод и обратно. Однако через неделю после этого мужчина оказался в больнице. Его супруга попросила авиакомпанию вернуть средства, но ей отказали, сославшись на то, что медицинская справка оформлена ненадлежащим образом.

    «Истица отметила, что справка 027/у полностью соответствовала всем требованиям действующего законодательства и содержала информацию о запрете перелётов для мужа на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

    Судья судебного участка № 178 Пушкинского района встал на сторону истцов и взыскал в их пользу 26 789 руб. за билеты, 35 тыс. руб. за юридические расходы, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. и штраф — 23 393 руб. Помимо этого, ответчику придётся заплатить госпошлину — 1 004 руб.

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