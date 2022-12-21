Авиакомпанию «Победа» обязали заплатить более 100 тысяч паре из Петербурга, которая не смогла слетать на юг

Семейная пара из Петербурга обратилась в суд, чтобы авиакомпания «Победа» вернула им деньги за неудавшуюся поездку на российский юг. Об этом 21 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Истцы рассказали, что 19 мая, примерно за месяц до полёта, купили два билета до Минеральных Вод и обратно. Однако через неделю после этого мужчина оказался в больнице. Его супруга попросила авиакомпанию вернуть средства, но ей отказали, сославшись на то, что медицинская справка оформлена ненадлежащим образом.

