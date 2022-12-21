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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    В Колпино вынесли приговор тирану-рецидивисту. Его зазноба пыталась доказать, что он бил её за дело

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    Колпинский районный суд 21 декабря огласил приговор в отношении Алексея Васильева, обвинявшегося в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. В горпрокуратуре его назвали рецидивистом.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в канун наступления 2022 года пьяный Васильев избил свою сожительницу. Не менее 10 ударов кулаками пришлись в голову, не менее 5 — в спину. Также Васильев успел трижды пнуть возлюбленную по голове. Новый год женщина провела в больнице. История повторилась 2 февраля. Мужчина опять бил сожительницу по голове, хватал за шею и толкал. Как уточняет прокуратура, женщину спас свидетель, который вступился за неё и дал возможность сбежать из квартиры.

    В ходе рассмотрения дела суд переквалифицировал действия Васильева с покушения на угрозу убийством. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оставили без изменений.

    Васильев частично признал вину в случившемся перед Новым годом, оспорив количество ударов и заявив, что ногами свою «половинку» не бил. Фигурант также отрицал, что высказывал угрозы убийством. По словам мужчины, у них абсолютно нормальные отношения. Его любовь не работает и занимается домашними делами. Да, иногда ссорятся, и он может поднять руку.

    Потерпевшая в суде постоянно заявляла, что очень любит Васильева, не может без него и простила, что «он всё это не специально», что она «сама во всём виновата» и провоцировала мужчину.

    Примечательно, что в 2010 году Васильев уже осуждался за причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2013 году, как только вышел, убил свою сожительницу. В 2021 году список судимостей пополнился условным сроком за угрозы убийством.

    Суд оценил «абсолютно нормальные» отношения и прошлое Васильева, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца. По совокупности — 6 лет в ИК особого режима.

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