В Колпино вынесли приговор тирану-рецидивисту. Его зазноба пыталась доказать, что он бил её за дело

Колпинский районный суд 21 декабря огласил приговор в отношении Алексея Васильева, обвинявшегося в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. В горпрокуратуре его назвали рецидивистом. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в канун наступления 2022 года пьяный Васильев избил свою сожительницу. Не менее 10 ударов кулаками пришлись в голову, не менее 5 — в спину. Также Васильев успел трижды пнуть возлюбленную по голове. Новый год женщина провела в больнице. История повторилась 2 февраля. Мужчина опять бил сожительницу по голове, хватал за шею и толкал. Как уточняет прокуратура, женщину спас свидетель, который вступился за неё и дал возможность сбежать из квартиры.

В ходе рассмотрения дела суд переквалифицировал действия Васильева с покушения на угрозу убийством. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оставили без изменений.

Васильев частично признал вину в случившемся перед Новым годом, оспорив количество ударов и заявив, что ногами свою «половинку» не бил. Фигурант также отрицал, что высказывал угрозы убийством. По словам мужчины, у них абсолютно нормальные отношения. Его любовь не работает и занимается домашними делами. Да, иногда ссорятся, и он может поднять руку.