В Колпино вынесли приговор тирану-рецидивисту. Его зазноба пыталась доказать, что он бил её за дело

Колпинский районный суд 21 декабря огласил приговор в отношении Алексея Васильева, обвинявшегося в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. В горпрокуратуре его назвали рецидивистом.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в канун наступления 2022 года пьяный Васильев избил свою сожительницу. Не менее 10 ударов кулаками пришлись в голову, не менее 5 — в спину. Также Васильев успел трижды пнуть возлюбленную по голове. Новый год женщина провела в больнице. История повторилась 2 февраля. Мужчина опять бил сожительницу по голове, хватал за шею и толкал. Как уточняет прокуратура, женщину спас свидетель, который вступился за неё и дал возможность сбежать из квартиры.
В ходе рассмотрения дела суд переквалифицировал действия Васильева с покушения на угрозу убийством. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью оставили без изменений.
Васильев частично признал вину в случившемся перед Новым годом, оспорив количество ударов и заявив, что ногами свою «половинку» не бил. Фигурант также отрицал, что высказывал угрозы убийством. По словам мужчины, у них абсолютно нормальные отношения. Его любовь не работает и занимается домашними делами. Да, иногда ссорятся, и он может поднять руку.
Потерпевшая в суде постоянно заявляла, что очень любит Васильева, не может без него и простила, что «он всё это не специально», что она «сама во всём виновата» и провоцировала мужчину.
Примечательно, что в 2010 году Васильев уже осуждался за причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2013 году, как только вышел, убил свою сожительницу. В 2021 году список судимостей пополнился условным сроком за угрозы убийством.
Суд оценил «абсолютно нормальные» отношения и прошлое Васильева, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца. По совокупности — 6 лет в ИК особого режима.