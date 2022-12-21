В Подмосковье мужчину убили в электричке и выбросили тело на станции

Тело мужчины выбросили из электрички на платформе Депо станции Лобня в Подмосковье. Роковой для него оказалась поездка с новыми знакомыми в поезде сообщением Дмитров — Москва. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщает 21 декабря управление на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Полицию и скорую на место происшествия вызвал случайный свидетель случившегося. Медики констатировали смерть от ножевых ранений в область живота и шеи.
Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что двое мужчин сели в электричку в Дмитрове и принялись распивать алкоголь. Потерпевший сел в поезд на станции Катуар и присоединился к компании. Между мужчиной и новыми знакомыми произошла ссора, один из них ударил его ножом, а потом вместе с приятелем выбросил тело на остановке.
Подозреваемого в убийстве, которым оказался 47-летний житель Владимирской области, задержали в подмосковных Химках, добавляет СКР по Московской области. Задержан и его приятель, который помог избавиться от тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал свою вину и сообщил, что совершил убийство в ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения.