Ведомственную охрану наделили правом сбивать беспилотники с помощью спецсредств

Работники ведомственной охраны смогут применять специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты. Таким правом их наделила Госдума, которая 20 декабря приняла соответствующую норму в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в закон «О ведомственной охране». Работники смогут отражать нападение беспилотников на охраняемые объекты, подавляя или преобразуя сигналы управления, воздействуя непосредственно на пульты управления и уничтожая беспилотники физически.