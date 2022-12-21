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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Ведомственную охрану наделили правом сбивать беспилотники с помощью спецсредств

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    Работники ведомственной охраны смогут применять специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты. Таким правом их наделила Госдума, которая 20 декабря приняла соответствующую норму в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Изменения вносятся в закон «О ведомственной охране». Работники смогут отражать нападение беспилотников на охраняемые объекты, подавляя или преобразуя сигналы управления, воздействуя непосредственно на пульты управления и уничтожая беспилотники физически.

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