Фехтовальщик Жером из Петербурга получил 5 лет строгого режима. Срок утяжелили телефоны и порох

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Круглова, признанного виновным в совершении разбоя и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом 21 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Круглов — фехтовальщик, чью историю «Фонтанка» подробно освещала. В ночь на 15 ноября 2020 года он вступил в конфликт на проспекте Ударников с двумя незнакомцами. Как рассказывал сам обвиняемый, двое подошли к нему, начали лезть обниматься и в итоге якобы вытащили телефон. Чтобы защитить имущество, Круглов вступил в бой. После он якобы впопыхах забрал два телефона. Это и стало фатальной ошибкой.
Следствие же считает, что Круглов изначально потребовал у незнакомых ему мужчин отдать ему телефоны, угрожая ножом. Фехтовальщик быстро перешел от слов к действию и нанес одному из них четыре удара ножом. Другому досталось три удара. Похищенные смартфоны в сумме вытянули на 44 тыс. руб. ущерба.
В ходе обысков у Круглова дома нашли более двух килограммов дымного пороха. Отсюда появилось еще одно уголовное дело. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима.
Круглов взят под стражу в зале суда немедленно.