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    После взрыва бензовоза в Афганистане погибло сто человек. Это может быть терактом

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    Взрыв бензовоза в афганской провинции Парван был заранее подготовленным терактом. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hasht e Subh.

    Взрыв произошел в тоннеле на перевале Саланг, 100 человек погибли, 120 были ранены. Источники газеты, ссылаясь на данные МВД временного правительства «Талибана»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщают, что в тоннеле сработало несколько мин — в том числе одна в бензовозе. Взрывы якобы произошли в разное время, и случившееся можно назвать терактом. Другой источник отметил, что два взрыва прогремели в субботу и два — в воскресенье.

    Бензовоз взорвался вечером субботы, 18 декабря, перевернулся и загорелся. Пожар локализовали только к утру воскресенья. Сообщалось о 19 погибших и 32 госпитализированных.

    *Организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.

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