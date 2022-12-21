После взрыва бензовоза в Афганистане погибло сто человек. Это может быть терактом

Взрыв бензовоза в афганской провинции Парван был заранее подготовленным терактом. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hasht e Subh.



Взрыв произошел в тоннеле на перевале Саланг, 100 человек погибли, 120 были ранены. Источники газеты, ссылаясь на данные МВД временного правительства «Талибана»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщают, что в тоннеле сработало несколько мин — в том числе одна в бензовозе. Взрывы якобы произошли в разное время, и случившееся можно назвать терактом. Другой источник отметил, что два взрыва прогремели в субботу и два — в воскресенье.