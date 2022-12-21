ЛДПР предлагает ускорить признание участников СВО пропавшими и погибшими

Военнослужащим, пропавшим или погибшим во время боевых действий на Украине, предлагают ускорить присвоение этого статуса. Законопроект уже разработан, сообщает 21 декабря пресс-служба ЛДПР.



Депутаты предлагают признавать военнослужащих пропавшими через шесть месяцев (вместо года), а погибшими — спустя два года после признания пропавшими, а не после окончания боевых действий.

«Поступает много обращений насчёт пропавших без вести солдат. Родные и близкие не могут получить выплаты, социальные льготы и вступить в наследство, когда о состоянии участника СВО нет актуальных данных», — говорится в сообщении.