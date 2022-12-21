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    ЛДПР предлагает ускорить признание участников СВО пропавшими и погибшими

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    Военнослужащим, пропавшим или погибшим во время боевых действий на Украине, предлагают ускорить присвоение этого статуса. Законопроект уже разработан, сообщает 21 декабря пресс-служба ЛДПР.

    Депутаты предлагают признавать военнослужащих пропавшими через шесть месяцев (вместо года), а погибшими — спустя два года после признания пропавшими, а не после окончания боевых действий.

    «Поступает много обращений насчёт пропавших без вести солдат. Родные и близкие не могут получить выплаты, социальные льготы и вступить в наследство, когда о состоянии участника СВО нет актуальных данных», — говорится в сообщении.

    Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов отметил, что оперативно признавать всех пропавших погибшими невозможно — этот статус ведет к выплатам и наследственным процедурам, которые невозможно «откатить», если человек вдруг найдется. В законопроекте постарались предложить «компромиссное решение».

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