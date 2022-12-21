Девятиклассник пытался повторить восхождение из фильма «Вышка» и сорвался с металлической конструкции в Петербурге

15-летнего жителя Калининского района госпитализировали с территории заброшенной промзоны после падения при «восхождении».
Скорую на площадку у дома по проспекту Науки, дом 19, корпус 2, вызвали 19 декабря за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря.
Девятиклассника, который упал с высоты 13 метров, увезли в больницу с многочисленными переломами в тяжелом состоянии.
Он, по предварительной информации, сам рассказал, что хотел подняться на металлическую конструкцию на территории заброшенной промзоны, но оступился и полетел вниз.
Проводится проверка.