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    Девятиклассник пытался повторить восхождение из фильма «Вышка» и сорвался с металлической конструкции в Петербурге

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    15-летнего жителя Калининского района госпитализировали с территории заброшенной промзоны после падения при «восхождении».

    Скорую на площадку у дома по проспекту Науки, дом 19, корпус 2, вызвали 19 декабря за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря.

    Девятиклассника, который упал с высоты 13 метров, увезли в больницу с многочисленными переломами в тяжелом состоянии.

    Он, по предварительной информации, сам рассказал, что хотел подняться на металлическую конструкцию на территории заброшенной промзоны, но оступился и полетел вниз.

    Проводится проверка.

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