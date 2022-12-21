В Петербурге пенсионерка пострадала при падении наледи с козырька дома

Следственный комитет в Петербурге возбудил дело после того, как на голову пожилой женщины упала наледь.



Как сообщает пресс-служба ГСУ 21 декабря, лед травмировал 64-летнюю женщину на проспекте Просвещения 68, корпус 1. Упал он с козырька дома. Было это 19 декабря. И после осмотра в больнице пострадавшую отпустили домой.



Дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).



Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Калининского района. Кроме этого, после установления всех обстоятельств произошедшего ведомство решит вопрос о предъявлении искового заявления и взыскании компенсации морального вреда в пользу местной жительницы.