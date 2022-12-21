Пара пенсионеров из Петербурга лишилась накопленных 11 млн рублей

Пенсионеры из Петербурга продолжают доверять свои миллионы мошенникам и остаются ни с чем. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря, на этот раз серьезные деньги «уплыли» от пожилых мужчины и женщины.



Накануне в полицию обратился 70-летний житель улицы Бестужевской. Он рассказал, что с октября по декабрь этого года ему звонил неизвестный и предлагал инвестировать в криптовалюту. Мол, ничего особенного делать не нужно, а проценты будут «капать» сами собой. В конце концов пенсионер польстился и перевел на продиктованный счет более 4 млн рублей. Богаче петербуржец не стал, наоборот, серьезно обеднел. Когда понял, что его обманули, пошел писать заявление. Возбуждено уголовное дело.

