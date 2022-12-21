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    Во Владивостоке арестованный напал на сотрудника СИЗО во время прогулки

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    Во Владивостоке пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН по Приморскому краю.

    Ведомство опровергло слухи о якобы попытке массового побега арестованных. Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что несколько арестованных захватили младшего инспектора отдела безопасности и попыталась совершить массовый побег.

    «Массовой попытки побега не было», — рассказал представитель ГУ ФСИН.

    Он уточнил, что обвиняемый по статьям о насильственных действиях сексуального характера и разбой дезорганизовал работу учреждения, попытался применить силу в отношении сотрудника, который вывел его на прогулку.

    C арестованным справились сотрудники дежурной смены следственного изолятора. «Огнестрельное оружие не применялось», — добавил представитель ведомства.

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