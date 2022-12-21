Во Владивостоке арестованный напал на сотрудника СИЗО во время прогулки

Во Владивостоке пресечено нападение на сотрудника СИЗО во Владивостоке. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН по Приморскому краю.

Ведомство опровергло слухи о якобы попытке массового побега арестованных. Ранее в местных Telegram-каналах появились сообщения, что несколько арестованных захватили младшего инспектора отдела безопасности и попыталась совершить массовый побег.

«Массовой попытки побега не было», — рассказал представитель ГУ ФСИН.

Он уточнил, что обвиняемый по статьям о насильственных действиях сексуального характера и разбой дезорганизовал работу учреждения, попытался применить силу в отношении сотрудника, который вывел его на прогулку.