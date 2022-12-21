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    В Петербурге на проспекте Ударников нашли тело девятиклассницы

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    Тело девятиклассницы нашли вечером во вторник на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга. Девочка погибла под окнами многоэтажки. В квартире, где она жила со своей семьей, лежала предсмертная записка. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 21 декабря.

    О трагедии в экстренные службы сообщила тетя погибшей. Что могло послужить причиной — неизвестно. Семья девочки полная и благополучная. Мама — экономист, папа — блогер и музыкант, у них осталось две дочери младшего возраста.

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