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    «Останавливайся, да останавливайся, занесет же». В Петербурге со стрельбой задерживали каршеринг

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    «Игра в шашечки» на КАД стала началом погони за каршеринговым «Логаном». Поимка водителя явилась неприятностью не только для него, но и для его дяди.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 декабря, сообщение всем патрулям о том, что машина-нарушитель «Рено Логан» уходит от полицейской погони на КАД в сторону Индустриального проспекта, прозвучало в эфире рано утром.

    Автомобиль засек экипаж спецбатальона ДПС и проследовал за ним, неоднократно повторяя через громкоговоритель требование об остановке. На проспекте Энергетиков полицейские приняли решение о применении табельного оружия.

    На видео, которое предоставило ГУ, слышно, как инспекторы переживают за водителя.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Инспектор ДПС произвел один предупредительный выстрел вверх и три выстрела по колесам «Рено». В результате применения оружия автомобиль был остановлен», — сообщает главк.

    За рулем каршеринга оказался 20-летний нетрезвый житель Кировского района Ленобласти.

    В отделе, куда его доставили, выяснилось, что автомобиль арендовал его дядя. И он не знал о том, что племянник взял его покататься. В отношении последнего составлен протокол об «управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

    Сам «Логан» поместили на спецстоянку.

    Молодому человеку также грозит уголовное дело из-за неправомерного завладения автомобилем.

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