«Останавливайся, да останавливайся, занесет же». В Петербурге со стрельбой задерживали каршеринг

«Игра в шашечки» на КАД стала началом погони за каршеринговым «Логаном». Поимка водителя явилась неприятностью не только для него, но и для его дяди.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 декабря, сообщение всем патрулям о том, что машина-нарушитель «Рено Логан» уходит от полицейской погони на КАД в сторону Индустриального проспекта, прозвучало в эфире рано утром.



Автомобиль засек экипаж спецбатальона ДПС и проследовал за ним, неоднократно повторяя через громкоговоритель требование об остановке. На проспекте Энергетиков полицейские приняли решение о применении табельного оружия.

