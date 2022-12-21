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    Песков сообщил, что Путин был в зоне специальной военной операции

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    Объединенный штаб родов войск, задействованных в спецоперации на Украине, посетил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил 20 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии «Российской газете».

    По словам Пескова, президент провел в штабе весь день, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

    Ранее о том, что российский лидер якобы посетил зону СВО, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

    Пресс-секретарь главы государства добавил, что президент поручил организовать взаимодействие властей по вопросам мобилизации. «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — сказал пресс-секретарь.

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