На Кондратьевском сошлись лбами два «Рено»

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу в Калининском районе Петербурга и взял на таран машину той же марки. По предварительной информации, ДТП обошлось без серьёзных травм.



Лобовое столкновение двух «Рено» случилось на Кондратьевском проспекте у дома №12 незадолго до восьми часов вечера 20 декабря, сообщили «Фонтанке» в дорожной полиции.

Водителю одной из машин — предварительно, попавшей под удар — потребовалась внимание медиков. Он получил травму руки, есть подозрение на перелом. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.