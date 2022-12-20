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    На Кондратьевском сошлись лбами два «Рено»

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    Легковой автомобиль выехал на встречную полосу в Калининском районе Петербурга и взял на таран машину той же марки. По предварительной информации, ДТП обошлось без серьёзных травм.

    Лобовое столкновение двух «Рено» случилось на Кондратьевском проспекте у дома №12 незадолго до восьми часов вечера 20 декабря, сообщили «Фонтанке» в дорожной полиции.

    Водителю одной из машин — предварительно, попавшей под удар — потребовалась внимание медиков. Он получил травму руки, есть подозрение на перелом. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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