Замначальника колонии под Калининградом попался на взятке янтарным кораблём

Заместитель начальника одной из исправительных колоний в Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о взятке после дважды символичного подарка от заключённого.



Как сообщает областной Следственный комитет 20 декабря, коррупцию в стенах исправительного учреждения вскрыла ФСБ. По версии следствия, в октябре осуждённый задобрил заместителя начальника ИК сувенирным кораблём и получил надежду на положительную характеристику, которая украсит его ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкую.