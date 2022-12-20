Замначальника колонии под Калининградом попался на взятке янтарным кораблём

Заместитель начальника одной из исправительных колоний в Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о взятке после дважды символичного подарка от заключённого.
Как сообщает областной Следственный комитет 20 декабря, коррупцию в стенах исправительного учреждения вскрыла ФСБ. По версии следствия, в октябре осуждённый задобрил заместителя начальника ИК сувенирным кораблём и получил надежду на положительную характеристику, которая украсит его ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкую.
Взятку из полиэфирной смолы, янтарного камня и янтарной крошки стоимостью 53,9 тыс. руб. рассчитывавший на смягчение режима сделал сам в производственном цехе колонии.
Порадовать начальство он мог и другими сувенирами. Судя по сайту регионального УФСИН, в местных ИК трудовую адаптацию заключённые проходят, работая в том числе с символом региона — янтарём. Из него делают шахматы, домино, письменные наборы, выкладывают гербы, картины и украшают ножи.
Следствие, судя по всему, уже ознакомилось с каталогом продукции от осуждённых умельцев и проверяет, кто ещё мог получить положительные характеристики перед судом за мастерство в цехе.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого», — говорится в релизе ведомства.