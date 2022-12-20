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    Замначальника колонии под Калининградом попался на взятке янтарным кораблём

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    Заместитель начальника одной из исправительных колоний в Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о взятке после дважды символичного подарка от заключённого.

    Как сообщает областной Следственный комитет 20 декабря, коррупцию в стенах исправительного учреждения вскрыла ФСБ. По версии следствия, в октябре осуждённый задобрил заместителя начальника ИК сувенирным кораблём и получил надежду на положительную характеристику, которая украсит его ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкую.

    Фото: Следственный комитет по Калининградской области
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    Взятку из полиэфирной смолы, янтарного камня и янтарной крошки стоимостью 53,9 тыс. руб. рассчитывавший на смягчение режима сделал сам в производственном цехе колонии.

    Порадовать начальство он мог и другими сувенирами. Судя по сайту регионального УФСИН, в местных ИК трудовую адаптацию заключённые проходят, работая в том числе с символом региона — янтарём. Из него делают шахматы, домино, письменные наборы, выкладывают гербы, картины и украшают ножи.

    Следствие, судя по всему, уже ознакомилось с каталогом продукции от осуждённых умельцев и проверяет, кто ещё мог получить положительные характеристики перед судом за мастерство в цехе.

    «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого», — говорится в релизе ведомства.

    Фото: Следственный комитет по Калининградской области

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