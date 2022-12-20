Серийного педофила из Пскова приговорили к 22 годам колонии

Суд счёл доказанной причастность 38-летнего псковича к серии преступлений против половой неприкосновенности детей. С ними он знакомился через одиноких матерей.



Как сообщает Следственный комитет по Псковской области 20 декабря, от действий мужчины пострадали девять детей младше 14 лет. Для всех, судя по материалам дела, преступник был не чужим.



Установлено, что с 2017 по 2020 год житель Пскова знакомился с матерями-одиночками, входил к ним в доверие, предлагая своё участие в воспитании, и получал возможность оставаться с детьми наедине.



«Согласно проведенной по постановлению следователя экспертизе мужчина признан страдающим педофилией», — уточняют в СК.

