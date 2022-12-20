В МЧС рассказали, что в новогодние праздники пожары происходят каждые две минуты

Число пожаров в новогодние праздники обычно увеличивается более чем вдвое. Об этом 20 декабря рассказал глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.



«Если в обычное время пожар происходит каждые 5 минут, условно говоря, то в канун новогодних праздников пожар происходит в РФ с периодичностью каждые 2 минуты», — заявил он на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).



Кроме того, отметил он, в этот период в два раза увеличивается и количество погибших на пожаре, в том числе детей. «Основным сопутствующим фактором является чрезмерное употребление родителями и близкими спиртосодержащих продуктов и оставление детишек одних дома», — сказал Еникеев. Кроме того, среди причин пожаров и гибели людей — отсутствие дома средств пожаротушения, дымовых и пожарных извещателей, ветхость электропроводки.

