Госдума одобрила введение наказания за карты, оспаривающие территориальную целостность России

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроекты, направленные на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Первым вносятся поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно изменениям, предназначенные для распространения и публичного демонстрирования карты и другие документы, оспаривающие территориальную целостность РФ, будут считаться экстремистским материалом.



А второй законопроект касается изменений КоАП и наказания за распространение подобной продукции: штраф или арест до 15 суток, а для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей.

