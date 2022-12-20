Госдума одобрила введение наказания за карты, оспаривающие территориальную целостность России

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроекты, направленные на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Первым вносятся поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно изменениям, предназначенные для распространения и публичного демонстрирования карты и другие документы, оспаривающие территориальную целостность РФ, будут считаться экстремистским материалом.
А второй законопроект касается изменений КоАП и наказания за распространение подобной продукции: штраф или арест до 15 суток, а для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей.
В пояснительной записке говорилось, что в последнее время участились случаи продажи карт России, где Крым, Южные Курилы и прочие регионы «наглядно отнесены к территориям других государств». Депутаты считают, что подобного рода акции являются «скрытой формой пропаганды», проводимой, как правило, из-за рубежа с целью подрыва суверенитета и целостности России.