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    Госдума одобрила введение наказания за карты, оспаривающие территориальную целостность России

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    Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроекты, направленные на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Первым вносятся поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно изменениям, предназначенные для распространения и публичного демонстрирования карты и другие документы, оспаривающие территориальную целостность РФ, будут считаться экстремистским материалом.

    А второй законопроект касается изменений КоАП и наказания за распространение подобной продукции: штраф или арест до 15 суток, а для юридических лиц — штраф до 1 млн рублей.

    В пояснительной записке говорилось, что в последнее время участились случаи продажи карт России, где Крым, Южные Курилы и прочие регионы «наглядно отнесены к территориям других государств». Депутаты считают, что подобного рода акции являются «скрытой формой пропаганды», проводимой, как правило, из-за рубежа с целью подрыва суверенитета и целостности России.

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