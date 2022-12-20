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    Из заднего прохода пенсионера во Франции вытаскивали раритет. Больницу пришлось эвакуировать

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    Пожилой пациент с деликатной проблемой поступил в отделение больницы Сент-Мюс во французском Тулоне. Из-за предмета, найденного в его прямой кишке, потребовались вмешательство сапёров и эвакуация персонала. Об этом 20 декабря сообщает газета Le Parisien.

    Фото: leparisien.fr
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    Переполох в минувшую субботу устроил снаряд времён Первой мировой войны. По какой конкретно причине он оказался в теле 80-летнего мужчины — не уточняется. Известно, что в диаметре предмет достигает пяти или шести сантиметров, а в длину — всех двадцати.

    Хотя пациент уверял, что устройство не представляет опасности, его всё же разместили в палатке за пределами больницы. В итоге врачи смогли его прооперировать, а объект удалили. То, что раритетный снаряд ничем не грозит, подтвердили и сапёры.

    Фото: leparisien.fr

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