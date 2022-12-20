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    Новогодние праздники устроят долгую субботу в расписании пригородных электричек

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    На время предстоящих новогодних и рождественских праздников в Петербурге и Ленинградской области изменится расписание движения пригородных электричек. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

    С 31 декабря по 7 января пригородные поезда будут ходить по графику субботы. В воскресенье, 8 января, движение электричек будет осуществляться, соответственно, по воскресному расписанию.

    Частично изменится график движения электричек на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги. Актуальное расписание можно узнать на сайте «СЗППК» и непосредственно на станциях и вокзалах.

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    Пригородные поездаРасписание электричек
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