Новогодние праздники устроят долгую субботу в расписании пригородных электричек

На время предстоящих новогодних и рождественских праздников в Петербурге и Ленинградской области изменится расписание движения пригородных электричек. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».



С 31 декабря по 7 января пригородные поезда будут ходить по графику субботы. В воскресенье, 8 января, движение электричек будет осуществляться, соответственно, по воскресному расписанию.

Частично изменится график движения электричек на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги. Актуальное расписание можно узнать на сайте «СЗППК» и непосредственно на станциях и вокзалах.