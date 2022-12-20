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    Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

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    Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации старейшей из действующих сейчас в России правозащитных организаций — Московской Хельсинкской группы. Карточка дела появилась в базе данных на сайте Мосгорсуда.

    При этом из документа следует, что ликвидировать намереваются местные общественные объединения МХГ. В то же время член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева пояснила «Интерфаксу» 20 декабря, что речь идёт о ликвидации самой группы. По её словам, представители МХГ уже получили соответствующее извещение.

    В Мосгорсуде уточнили, что в настоящий момент решается вопрос о принятии иска и назначении к слушанию. Возможные даты пока не называются.

    Московская Хельсинская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительственной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвящённых соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека.

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