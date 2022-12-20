Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации старейшей из действующих сейчас в России правозащитных организаций — Московской Хельсинкской группы. Карточка дела появилась в базе данных на сайте Мосгорсуда.



При этом из документа следует, что ликвидировать намереваются местные общественные объединения МХГ. В то же время член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева пояснила «Интерфаксу» 20 декабря, что речь идёт о ликвидации самой группы. По её словам, представители МХГ уже получили соответствующее извещение.

