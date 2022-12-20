Осквернил георгиевскую ленту — 5 миллионов штрафа: новости СВО за 20 декабря

Согласно новому закону, георгиевскую ленту можно будет использовать только в памятные дни России, связанные с военными событиями Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 декабря.



Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевских лент Госдума приняла законопроект, согласно которому предлагается закрепить cтатус георгиевской ленты как одного из cимволов воинской славы России и пoбеды советского народа в Великой Отечественной вoйне. Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Будет пресекаться любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в иных целях, кроме установленных законом. В частности, за публичное осквернение символа будет наступать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или административная ответственность до 5 миллионов рублей.

Согласно закону, нельзя будет использовать георгиевскую ленту в памятные даты России, не связанные с военными событиями. Также устанавливается возможность использования георгиевской ленты во время проведения органами власти широкого круга мероприятий.

Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии Этой осенью на всю страну прогремело уголовное дело в отношении жительницы Тюмени Алисы, которая написала мелом на площади Единства и Согласия «НЕТ В***Е». Заметившие это полицейские задержали девушку и обвинили ее в дискредитации ВС РФ. На суде, который состоялся в октябре 2022 года, Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». В тот раз суд с доводами девушки согласился, обвинения снял, мелки вернул.

Но полицейские, добиваясь своего, вернули дело в суд. Сегодня его пересмотрели и Алису все-таки признали виновной в дискредитации Российской армии. — Суд установил, что 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия Тюмени, написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е». Суд назначил Алисе К. наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, — цитируют 72.RU сообщение объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Фраза «Нет вобле» стала хитом в интернете с момента своего появления. Мемы с этой надписью поддержали даже звезды. Алена Водонаева разместила картинку в своем Telegram-канале, Ксения Собчак вдохновилась и создала коллекцию одежды с этим призывом, а Семен Слепаков посвятил этой акции песню.



С февраля Россию покинули 10% айтишников Глава Минцифры Максут Шадаев во время правительственного часа в Госдуме заявил, что до 10% сотрудников IT-компаний с февраля покинули Россию и не вернулись.

— Порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами нашей страны, но около 80% продолжают из-за границы работать на российские компании, — сообщил Максут Шадаев.



Глава ведомства предложил не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, поскольку это подтолкнет их к трудоустройству в зарубежные компании. По его словам, ограничения для специалистов в сфере госинформсистем можно ввести за счет включения соответствующих требований в контракты.



Законопроект о пожизненном наказании за диверсию принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсии. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий, а также за их финансирование. Кроме того, уголовно наказуемым станет обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для их совершения.

— Учитывая, что Россия проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроекта — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

