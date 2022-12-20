Удивительное дело — в современном кино мы не можем найти фразы, по которым могли бы моментально определить фильм, где они звучали. А вот советский кинематограф на такие цитаты был богат. Чего стоит вопрос гостя с Колымы, который спрашивает Семена Горбункова о том, зачем дурик сбрил усы. Или Наталья Крачковская, заверяющая, что всех вылечат? В этом тесте мы собрали фразы из разных советских фильмов. Какие-то из них очень популярны, вторые мы вспоминаем реже, но вы наверняка вспомните картины, в которых они звучали. Или нет? Во всяком случае, со стороны это кажется не так-то просто.
Муля, не нервируй меня!
Танцевать, теща!
Хорошие сапоги, надо брать!
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
Спасибо, я пешком постою.
Я требую продолжения банкета!
Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…
Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания… Но при этом бургомистр вольного города. Избираюсь 17-й раз, пожизненно.
Сдается мне, джентльмены, это была комедия.
Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе
Кино вы обычно включали фоном и не очень прислушивались
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Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе
Есть еще много фильмов, которые вы будете смотреть как в первый раз
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Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе
Вы постигли мудрость предков! По крайней мере, тех, что делали кино
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Тест по цитатам: угадайте культовое советское кино по одной фразе
Вы можете прожить целую жизнь, общаясь одними цитатами