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    В Мариуполе предлагают бесплатно установить «Русский мир»

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    Новый спутниковый пакет «Русский мир», который начал вещание в конце октября, предлагают установить жителям Мариуполя. Соответствующее объявление появилось 20 декабря в местном паблике.

    «С 21 декабря начнётся приём заявлений на бесплатную установку спутникового ТВ «Русский мир». Пункт приёма заявлений в Орджоникидзевском районе осуществляется по адресу: ул. Киевская, 74 (Детский сад № 165)», — говорится в сообщении.

    Спутниковый пакет «Русский мир» транслируется на двух частотах. На первой можно найти весь состав двух российских эфирных мультиплексов: от Первого до «Муз ТВ». На второй — вещают также телеканалы из Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Информация о том, кто именно является вещателем «Русского мира», не раскрывается.

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