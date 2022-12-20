В Мариуполе предлагают бесплатно установить «Русский мир»

Новый спутниковый пакет «Русский мир», который начал вещание в конце октября, предлагают установить жителям Мариуполя. Соответствующее объявление появилось 20 декабря в местном паблике.
«С 21 декабря начнётся приём заявлений на бесплатную установку спутникового ТВ «Русский мир». Пункт приёма заявлений в Орджоникидзевском районе осуществляется по адресу: ул. Киевская, 74 (Детский сад
Спутниковый пакет «Русский мир» транслируется на двух частотах. На первой можно найти весь состав двух российских эфирных мультиплексов: от Первого до «Муз ТВ». На второй — вещают также телеканалы из Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Информация о том, кто именно является вещателем «Русского мира», не раскрывается.