В Петербурге суд по делу о падении снегоуборщика в пролет строящегося моста закончился примирением

Кировский районный суд Петербурга отпустил с миром турецкого строителя. Его обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за которого погиб человек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 декабря, в январе 2016 года Хусейн Шахин работал на строительстве объекта «Южный участок ЗСД» в должности администратора отдела «Очередь IV».



Он, как доказывало следствие, не проследил за тем, чтобы пролеты еще недостроенной переправы через Морской канал были огорожены и обозначены. В результате чего мини-погрузчик, который чистил снег на ЗСД, упал вниз. Водитель погиб на месте.

