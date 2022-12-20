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    В Петербурге суд по делу о падении снегоуборщика в пролет строящегося моста закончился примирением

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    Кировский районный суд Петербурга отпустил с миром турецкого строителя. Его обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за которого погиб человек.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 декабря, в январе 2016 года Хусейн Шахин работал на строительстве объекта «Южный участок ЗСД» в должности администратора отдела «Очередь IV».

    Он, как доказывало следствие, не проследил за тем, чтобы пролеты еще недостроенной переправы через Морской канал были огорожены и обозначены. В результате чего мини-погрузчик, который чистил снег на ЗСД, упал вниз. Водитель погиб на месте.

    Признанные потерпевшими заявили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Они сообщили, что, согласно заключенному соглашению о примирении, что Шахин выплатил каждой в счет компенсации вреда, в том числе и морального, 250 000 рублей. А также возместил понесенные на суд издержки.

    Подсудимый поддержал ходатайство. Апеллировал к тому, что более 15 лет трудится на территории РФ, везде положительно характеризовался.

    На это возражал прокурор, напомнив, что погиб человек, а предпринятые Шахином действия в сторону потерпевших, не являются достаточными.

    «Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Шахина прекратил в связи с примирением сторон», — отметили в пресс-службе.

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