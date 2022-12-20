Скульптура «Электроника» вернулась на фасад завода «Светлана» после реставрации: посмотрите, как это было

Скульптурная композиция «Электроника», хорошо знакомая многим петербуржцам, после реставрации возвращается на фасад одного из административных корпусов завода «Светлана» в 200 метрах от Светлановской площади. На новом месте она отметит свое 46-летие.

Известная всем летящая «Электроника» располагалась ранее на одном из корпусов, попавших в зону застройки, и хотя она официально не является охраняемым объектом, застройщик — Setl Group — принял решение сохранить ее и отреставрировать памятник советской эпохи. «Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на этот объект искусства, — рассказывает совладелец Setl Group Илья Еременко. — Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале. Поэтому было выбрано здание у Светлановской площади, где скульптура смотрится гармонично и хорошо видна».