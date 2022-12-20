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    Скульптура «Электроника» вернулась на фасад завода «Светлана» после реставрации: посмотрите, как это было

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    Скульптурная композиция «Электроника», хорошо знакомая многим петербуржцам, после реставрации возвращается на фасад одного из административных корпусов завода «Светлана» в 200 метрах от Светлановской площади. На новом месте она отметит свое 46-летие.

    Известная всем летящая «Электроника» располагалась ранее на одном из корпусов, попавших в зону застройки, и хотя она официально не является охраняемым объектом, застройщик — Setl Group — принял решение сохранить ее и отреставрировать памятник советской эпохи. «Когда мы начали работать с территорией на Светлановском проспекте, сразу обратили внимание на этот объект искусства, — рассказывает совладелец Setl Group Илья Еременко. — Мы понимали, что такой яркий пример ленинградской городской скульптуры нужно сохранить именно здесь, в этом квартале. Поэтому было выбрано здание у Светлановской площади, где скульптура смотрится гармонично и хорошо видна».

    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
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    Впервые «Электроника» была установлена на фасад здания Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана» в 1976 году. Вечное движение летящей молодой женщины передает идею стремительно развивающейся науки. Реставрацию и «переезд» на новый адрес контролировали обладатели авторских прав — Наталья Коршунова, вдова скульптора Валентина Козенюка, искусствовед, член Союза художников, начальник Отдела научной литературы и библиографии Государственного музея-заповедника «Царское Село», а также Григорий Козенюк, скульптор, член Союза художников, сын автора композиции. Он и создал проект установки «Электроники» в новом пространстве. Непосредственно реставрацией и монтажом на новое место занималась творческая мастерская «ПИАФ».

    «Скульптурная композиция состоит из трёх элементов, — рассказывает Наталья Коршунова. — Центральная часть — ключевая. Это скульптура, изображающая летящую женскую фигуру с развевающейся лентой-шарфом на плечах. Выше и ниже — два декоративных элемента, символизирующие всплески сигналов на экране осциллографа. Скульптура выполнена из листовой патинированной меди мастерами Ленинградского комбината декоративно-прикладного искусства».

    Скульптура имеет длину 8 м, высоту — 3,5 м, её вес — 1 тонна. По словам руководителя творческой студии «ПИАФ» Андрея Иванова, при демонтаже было выявлено, что состояние скульптуры и несущего каркаса неудовлетворительное. Имелись множественные трещины, коррозия, деформация рельефа. Перед монтажом на новое здание была проведена реставрация и замена декоративных элементов на новые из нержавеющей стали. Внутри здания была смонтирована специальная металлическая конструкция, позволяющая надежно закрепить скульптуру на наружной стене.

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